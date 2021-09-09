Son dakika: Antalya'da nefes kesen anlar! İcra takibine uğradığını söyleyip...
Antalya'da icra takibine uğradığını iddia eden 38 yaşındaki kadın intihar edeceğini söyleyip terasa çıktı. Ekipler, genç kadını ikna etmeyen çalışırken kendisi ise olay yerine üst düzey yetkililerin gelmesini istedi.
09 Eylül 2021, Perşembe 15:42 Son Güncelleme:
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Antalya’da, icra takibine düştüğünü iddia eden E.Ç. (38) adlı kadın, 5 katlı apartmanın terasına çıkarak, intihar edeceğini söyledi. E.Ç., polisin 3 saat süren çabasıyla ikna edilerek indirildi.
BACAĞINI TERASTAN SARKITTI
Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Maddi sorunlar yaşadığı için icra takibine uğradığını öne süren E.Ç. adlı kadın, intihar edeceğini söyleyip, bacağını terastan sarkıttı.
ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN GELMESİNİ İSTEDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, kadını ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. E.Ç. ise olay yerine üst düzey yetkililerin gelmesini istedi. E.Ç., polisin 3 saatlik çabasıyla ikna edilip, terastan indirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen E.Ç., polis merkezine götürüldü.