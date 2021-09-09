Türkiye Son dakika: Antalya'da nefes kesen anlar! İcra takibine uğradığını söyleyip...

Son dakika: Antalya'da nefes kesen anlar! İcra takibine uğradığını söyleyip...

Türkiye

Son dakika: Antalya'da nefes kesen anlar! İcra takibine uğradığını söyleyip...

Antalya'da icra takibine uğradığını iddia eden 38 yaşındaki kadın intihar edeceğini söyleyip terasa çıktı. Ekipler, genç kadını ikna etmeyen çalışırken kendisi ise olay yerine üst düzey yetkililerin gelmesini istedi.

09 Eylül 2021, Perşembe 15:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya’da, icra takibine düştüğünü iddia eden E.Ç. (38) adlı kadın, 5 katlı apartmanın terasına çıkarak, intihar edeceğini söyledi. E.Ç., polisin 3 saat süren çabasıyla ikna edilerek indirildi.

BACAĞINI TERASTAN SARKITTI

Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Maddi sorunlar yaşadığı için icra takibine uğradığını öne süren E.Ç. adlı kadın, intihar edeceğini söyleyip, bacağını terastan sarkıttı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN GELMESİNİ İSTEDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, kadını ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. E.Ç. ise olay yerine üst düzey yetkililerin gelmesini istedi. E.Ç., polisin 3 saatlik çabasıyla ikna edilip, terastan indirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen E.Ç., polis merkezine götürüldü.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Hakan Çelik
Laiklik Türkiye’nin temel yapı taşıdır
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Paçacı haklı
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
“Ayşegül’ün suçu ne?”
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse'nin yolculuğu
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Maltepe Kaymakamlığı duyurdu: Aşı karşıtı mitinge izin verilmedi