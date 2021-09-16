Türkiye Son dakika: Antalya'da öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı tepki çekmişti! Açığa alındı
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Son dakika: Antalya'da öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı tepki çekmişti! Açığa alındı

Türkiye

Son dakika: Antalya'da öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı tepki çekmişti! Açığa alındı

Antalya’da Hurma Ortaokulu’nda öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun açığa alındı. İşte Coşkun'un tepki toplayan sözleri.

16 Eylül 2021, Perşembe 12:58 Son Güncelleme:
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Antalya’da Hurma Ortaokulu’nda öğrencileri “Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Pisliklerinizi ben temizlemek zorunda değilim” sözleriyle tehdit eden müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun açığa alındı.


Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu’nda yüz yüze eğitimin başladığı gün öğrencileri “Ağzınızı, burnunuzu dağıtırım” diye Tehdit eden müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun görevinden açığa alındı. Okula dün Milli Eğitim müfettişlerinin gönderildiği ve yapılan inceleme sonrasında Müdür Yardımcısı Coşkun’un açığa alınmasına karar verildiği öğrenildi.

ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETMİŞTİ

Okul bahçesinde toplanan öğrencilere mikrofonla seslenen Coşkun’un öğrencileri okul temizliği konusunda azarladığı, hakaret ve tehdit dolu sözler sarf ettiği görüldü. Bir Öğrenci velisi tarafından yapılan kayıtta Coşkun şu ifadeleri kullandı:

“Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın.”


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