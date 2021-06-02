Türkiye Son dakika: Antalya'da piknik yasağı kaldırıldı

Son dakika: Antalya'da piknik yasağı kaldırıldı

Türkiye

Son dakika: Antalya'da piknik yasağı kaldırıldı

Son dakika haberine göre, Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan piknik yasağının kaldırıldığı bildirildi.

02 Haziran 2021, Çarşamba 22:57 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 1 Aralık 2020 itibarıyla, insanların çok yakın mesafede bir arada bulundukları, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının zor olduğu ve bu durumun salgının yayılmasını arttırıp halk sağlığı açısından risk oluşturduğu dikkate alınarak, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri gibi alanlarda piknik yapılmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgını seyrinde yaşanan gelişmeler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar gereğince piknik yasağının iptal edildiği kaydedildi.

AA

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