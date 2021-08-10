Türkiye Son dakika: Antalya'daki orman yangını soruşturmasında flaş tutuklama

Son dakika: Antalya'daki orman yangını soruşturmasında flaş tutuklama

Türkiye

Son dakika: Antalya'daki orman yangını soruşturmasında flaş tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuzda çıkan orman yangınları kapsamında Akseki ilçesinde başlayan yangının şüphelisi A.Y. tutuklandı.

10 Ağustos 2021, Salı 00:36 Son Güncelleme:
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Akseki ilçesi Kepez Beleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırmada, yangının şüpheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli A.Y., işlemlerinin ardından bugün Akseki Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan A.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten orman yangınına neden olmak’ suçundan tutuklandı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya)(DHA)

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