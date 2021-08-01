Türkiye Son dakika... Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçeleri tahliye ediliyor

Son dakika... Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçeleri tahliye ediliyor

Türkiye

Son dakika... Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçeleri tahliye ediliyor

Antalya'nın Gündoğmuş'taki yangın nedeniyle 3 mahalle tahliye edildi. Alanya'da ise şu ana kadar 3 mahallenin tahliye edildiği bölgede, alevler Susuz Yaylası'na da sıçradı.

01 Ağustos 2021, Pazar 13:11 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gündoğmuş'taki yangın nedeniyle 3 mahalle tahliye edildi. Yangının diğer yerleşim yerlerini de tehdit ettiği öğrenildi. Alanya'da ise şu ana kadar 3 mahallenin tahliye edildiği bölgede, alevler Susuz Yaylası'na da sıçradı.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Alevlerin yerleşim yerine sıçraması sonucu şu ana kadar 3 mahalle tahliye edildi, bazı vatandaşlar Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi yurduna yerleştirildi.- Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yangının diğer yerleşim yerlerini de tehdit ettiği öğrenildi.

ALANYA'DA YANGIN

Gündoğmuş'taki rüzgarın etkisiyle Alanya ilçesi Bayır Mahallesi'ne sıçrayan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Şu ana kadar 3 mahallenin tahliye edildiği bölgede, alevler Susuz Yaylası'na da sıçradı.

Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, Alanya'nın Cikcilli ve Yeniköy mahallelerinde sabah saatlerinde orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

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