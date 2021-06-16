Türkiye Son dakika: Antalya'nın Kaş ilçesine Haziran ayında kar yağdı

Son dakika: Antalya'nın Kaş ilçesine Haziran ayında kar yağdı

Türkiye

Son dakika: Antalya'nın Kaş ilçesine Haziran ayında kar yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesi Türkiye'nin en sıcak yerlerinde biri. Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'ndeki Akdağ mevkisine haziran ayında kar yağması şaşkınlık yarattı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 12:12 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'ndeki Akdağ mevkisine sabah saatlerinde kar yağdı.

KAŞ'A KAR YAĞDI, GÖRENLER ŞAŞIRDI

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi'ndeki Akdağ mevkisine sabah saatlerinde kar yağdı. Kar yağışı, bölgede yaşayanları şaşırttı.

Bölgede çobanlık yapan Oğuz Topaloğlu, 2500 rakımlı dağda haziran ayında kar yağmasının hem şaşkınlığını hem de mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


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