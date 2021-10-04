Futbol Son dakika: Antalyaspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Son dakika: Antalyaspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Futbol

Son dakika: Antalyaspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşmeyi sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 23:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fraport TAV Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Yanal ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

AA

İlgili Haberler
Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendiBaşakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Oğulcan Çağlayan'ın Rize'ye neden gitmediği belli oldu