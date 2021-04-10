Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir yönetici ve bir U19 takımı oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten açıklama:

FTA Antalyasporumuzda yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda 1 yöneticimiz ve U19 takımımızdan 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Yöneticimiz ve futbolcumuz ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.



