Son Dakika: Antalyaspor'da 2 pozitif vaka!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir yönetici ve bir U19 takımı oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
10 Nisan 2021, Cumartesi 12:43 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir yönetici ve bir U19 takımı oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten açıklama:
FTA Antalyasporumuzda yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda 1 yöneticimiz ve U19 takımımızdan 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Yöneticimiz ve futbolcumuz ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.
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