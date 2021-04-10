Futbol Son Dakika: Antalyaspor'da 2 pozitif vaka!

Son Dakika: Antalyaspor'da 2 pozitif vaka!

Futbol

Son Dakika: Antalyaspor'da 2 pozitif vaka!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir yönetici ve bir U19 takımı oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

10 Nisan 2021, Cumartesi 12:43 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir yönetici ve bir U19 takımı oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten açıklama:

FTA Antalyasporumuzda yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda 1 yöneticimiz ve U19 takımımızdan 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Yöneticimiz ve futbolcumuz ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır.


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