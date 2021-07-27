Antalya, 17-25 Temmuz'u kapsayan 9 günlük dönemde ağırladığı yaklaşık 562 bin 907 yabancı turist ile vazgeçilmez tatil rotası olarak öne çıktı. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Çeşme de Kurban Bayramı tatilini dolu geçirdi.









Doğal güzellikleri, denizi, tarihi dokusu, kültürel yapısı ve ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, iç pazardan gelen tatilcilerin yanı sıra farklı ülkelerden kenti tercih eden ziyaretçilerine keyifli tatil imkanı sunuyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, sağlıklı ve güvenli turizm olanakları ile de ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline gelen Antalya, denizi, kumu, güneşi, lüks otelleri, ünlü koyları, tarihi ve turistik mekanlarıyla cezbediyor.

Kurban Bayramı tatilinde yerli turistlerin hava, kara ve deniz trafiğini arttırdığı kent, aynı dönemde farklı ülkelerden gelen yabancı misafirleri de ağırladı.

ANTALYA'YA EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN GELDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, 17-25 Temmuz'u kapsayan 9 günlük dönemde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarının dış hatlar terminaline 2 bin 878 uçak iniş yaptı.

Antalya'ya bayram tatili döneminde Rusya'dan 200 bin 356, Almanya'dan 76 bin 152, Ukrayna'dan 68 bin 663, Polonya'dan 28 bin 898 ve Kazakistan'dan 15 bin 917 turist olmak üzere farklı ülkelerden 562 bin 907 yabancı misafir geldi.

EN YOĞUN BAYRAM TATİLİ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, son yılların en yoğun Kurban Bayramı tatilini yaşadıklarını söyledi.

Yaz sezonuna denk geldiği için yabancı misafirlerin de yoğunlukta olduğunu vurgulayan Atmaca, "Dolu dolu bir tatil geçirdik. Doluluk oranlarımız hala devam ediyor. İç ve dış pazardaki hareketlilik de sürüyor. İç pazarın yoğunluğu bayram tatiliyle sınırlı kalmadı." dedi.

"TÜRK TURİZMİ GÜMBÜR GÜMBÜR DEVAM EDİYOR"

İngiltere pazarının da açılmasını beklediklerini ifade eden Atmaca, Rusya ve Almanya pazarının çok iyi gittiğini anlattı. Özellikle Rusya pazarının önemine işaret eden Atmaca, "Rusya'dan uçuşlar her geçen gün artıyor, daha da artacak. Almanya gayet iyi gidiyor. İç pazarın rezervasyon akışı sürüyor. Türk turizmi gümbür gümbür yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da doluluk oranlarının turizm sektörüne salgın sürecinde moral olduğunu belirterek, geçen yıla göre çok daha iyi bir sezon beklediklerini kaydetti.

ÇEŞME'YE TATİLCİ AKINI!

Salgın sürecinde kapanmanın sona ermesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Çeşme, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrarken, Kurban Bayramı tatiliyle tarihi bir yoğunluk yaşadı.

Ilıca, Pırlanta ve Altınkum'daki plajlarıyla, Alaçatı'daki butik otelleriyle tercih noktası olan Çeşme'de, Kurban Bayramı'nda yoğunluk büyük ölçüde arttı. Otel ve diğer konaklama tesislerinin dolduğu, plajlarda boş yerin kalmadığı, trafiğin zaman zaman durduğu ilçenin bu durumu, turizmcileri ve esnafı mutlu etti.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde turizm sektöründe son yılların en bereketli günlerinin yaşandığını söyledi.

İKİ MİLYON TATİLCİ

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin oluşturduğu yoğunluktan duydukları mutluluğu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bu bayram şehirlerimiz tatil destinasyonlarına Ege'ye, Çeşme'ye aktı. Otellerimiz, restoranlarımız bayramı dolu dolu geçirdi. Bu bayramda yoğunluktan çok mutluyduk. Turizmcimiz salgın konusunda da özellikle hassas davrandı. Otelcilerimizi sürekli uyardık. Çalışanlarımız çoktan aşısını yaptırmıştı. Gelen konuklarımızın yüzde 70'i aşılarını yaptırmıştı. Genel olarak baktığımızda son 10 yılın en güzel bayramını yaşadık. Bu bayram Çeşme'de daha önce görmediğimiz kalabalığı gördük. Henüz otoyol giriş çıkışları elimiz ulaşmadı ancak yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Geçmiş bayramlarda milyonları ağırlamıştık ama bu bayram bunun çok üstüne çıktı. Günübirlikçilerle birlikte bu yıl iki milyona yakın insanı bu bayram Çeşme'de ağırladık."

Bayram tatilinde oluşan aşırı yoğunluktan dolayı ilçede bazı altyapı sorunlarıyla da karşılaşıldığını aktaran Demir, Çeşme'de bu yüzden su ve elektrik kesintilerinin olduğunu ancak bu sıkıntıların tatil konforunu çok fazla bozmadığını belirtti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, ziyaretçilerin, esnafın ve otelcilerin mutlu bir bayram geçirdiğini belirten Demir, "Bu mutluluğu ekimin sonuna kadar devam ettirme arzusundayız. İnşallah vaka sayılarında düşüş olursa salgının üstesinden gelebiliriz. Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi aşı olursak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edersek eski günlerimize dönebiliriz." diye konuştu.

Ege'de tatil yoğunluğunun hala devam ettiğini aktaran Demir, sahte rezervasyonlarla ilgili uyarıda bulunarak, "Misafirlerimize gelmeden önce muhakkak rezervasyonlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Sahte rezervasyonlar oluşmaya başladı. Yurt dışından gelen misafirlerimiz bu konudan muzdarip. Konuklarımızdan bilinen acenteler üzerinden rezervasyonlarını yaptırmalarını istiyoruz. Tatil bayramdan sonra da devam ediyor. Çeşme mavi denizi, beyaz kumsallarıyla 2 yıldır evinde kalan misafirlerimizi ağırlamak için bekliyor." ifadelerini kullandı.



