AÖF bahar dönemi vize sınavları nisan ayında online olarak gerçekleştirilmişti. Öğrenciler sınavlara 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihleri arasında girdiler. İtirazlar ise 22 Nisan’da sona erdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada AÖF sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması. AÖF 2021 sınav sonuçları erişime açıldı. Aşağıdaki link üzerinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.

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