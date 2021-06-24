Son dakika: Arabası olanlar dikkat! Uzun yola çıkmadan bunu yaptırın

Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) üyesi Auto King, periyodik bakım zamanı gelmemişse bile uzun yola çıkmadan önce başta araç sıvıları olmak üzere fren sistemi, klima ve lastiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) üyesi Auto King'den yapılan açıklamada, okulların kapanması ve tatil sezonunun açılmasıyla tatil bölgelerine akının başladığı belirtilerek, özel araçlarıyla uzun seyahate çıkacak sürücülere hem can güvenliklerini hem de araçlarını koruyacak önerilerde bulunuldu.

Açıklamada, sürücülerin uzun yola çıkmadan önce araçlarının bakımını mutlaka yaptırması gerektiği aktarılarak, "Periyodik bakım zamanı gelmemişse bile uzun yola çıkmadan önce başta araç sıvıları olmak üzere fren sistemi, klima ve lastiklerin gözden geçirilmesi gerekiyor." denildi.

Periyodik bakım işleminin aracın ömrünü uzattığı ve araç içindekilerin can güvenliğini sağladığına dikkati çekilen açıklamada, "Seyahat öncesi çok düşük bir bütçe ve çok kısa bir zamanda yaptırabileceğiniz mini bir bakım, hem canınıza hem de aracınıza gelebilecek zararların önüne geçeceği gibi yakıt tasarrufu da sağlar." ifadesi kullanıldı.

Salgın döneminde otomobillerin mekanik aksamları kadar iç kısmının da önemli hale geldiği vurgulanan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Sıcakların iyice artmaya başladığı bu dönemde tatile gidecek aileler, araç içinde mutlaka klima kullanacaktır. Klimaların sorunsuz çalışması seyahat konforu açısından önemlidir. Pandemi dönemindeyiz. Seyahate çıkılacak araca daha önce virüs taşıyan bir yolcu binmişse aracın gözle görünmesi mümkün olmayan klima kanallarında virüs olabilir. Bunun için en güvenli çözüm, uzun seyahat öncesi ozonla klima dezenfeksiyonudur. Normal şartlarda bile milyarlarca bakteri barındıran otomobil içlerinin hijyeni bu dönemde her şeyden önemli hale gelmiştir."



