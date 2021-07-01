Son dakika haberi...Aracınızda, çalındığını kolay kolay fark edemeyeceğiniz, içerisinde altından bile daha pahalı bir maddenin olduğu bir parça var. Bu parçanın fiyatı bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Aracınızdaki parçanın çalındığını fark etmeniz ise 2 yılı bulabiliyor... İşte dünyanın dört bir yanında sürücüleri canından bezdiren 'konvertör' hırsızlığının detayları ve Türkiye'deki durum...

EGZOZ SİSTEMİNDE, FİYATI 7 BİN LİRA

Otomobillerde egzoz sisteminin bir parçası olan ve fiyatı bin lira ile 7 bin lira arasında değişen 'katalitik konvertör'ler hırsızların iştahını kabartıyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de bir tamirciye yapılan baskında araçlardan sökülmüş 750 bin dolarlık çalıntı katalitik konvertör ele geçirilirken, İngiltere basınında da konvertör hırsızlığının son iki yılda iki katına çıktığına dair haberler dikkat çekiyor.

Türkiye'de de bu parçaların hırsızlık oranlarında son yıllarda büyük bir artış söz konusu.

HIRSIZLARIN İŞTAHINI KABARTIYOR

Türkiye'de katalitik konvertörlerin fiyatının, kalitesine göre; bin lira ile 7 bin lira arasında değiştiğini belirten yedek parça ve egzoz emisyon ölçüm uzmanı Cemil Ünlen, katalitik konvertörlerin, hırsızların neden iştahını kabarttığını anlattı.

Katalizörlerin içinde bulunan paladyum maddesinin onsu 2 bin 700 dolardan işlem görüyor.

Ünlen, "Katalizatör dediğimiz parçanın içinde zirkonyumdioksit (zirkondioksit) ile kaplanmış özel malzemeler var. Mesela içinde fiyatı altından bile yüksek paladyum maddesi de var. Diğer malzemelerin de çeşitlerine göre kilogram fiyatı var. Euro 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılıyor. Bunların da fiyatları bin TL'den 7 bin TL'lere kadar gidebiliyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE DURUM DAHA DA VAHİM OLABİLİR"

Kendisi de Yetkili Egzoz Emisyon Ölçüm İstasyonu sahibi olan ve ölçüm için gelen kimi araçların katalitik konvertör hırsızlığına maruz kaldığına şahit olduğunu anlatan Ünlen, "Maalesef bunların hırsızlıkları ülkemizde genellikle, insanların güvenerek gittiği ustalar tarafından yapılıyor" dedi.

"KÖTÜ NİYETLİ USTALAR DEĞERLİ MADDEYİ ALIP MÜŞTERİYİ GÖNDERİYORLAR"

Ünlen şunları söyledi:

"Özetle; büyük çoğunluğu, LPG'li araçlarda oluşan katalizatör arızalarını gidermek için egzozculara giden vatandaşlar bu parçanın ne işe yaradığını genelde bilmezler. Bazı kötü niyetli ustalar 'içini boşaltma yöntemi' dediğimiz uygulamayla, katalizatörün içerisindeki yukarıda bahsettiğimiz o değerli maddeyi alırlar. Müşteriye 'İşini çözdük' deyip gönderdikten sonra da bu malzemeyi binlerce lira karşılığında kiloyla satarlar."

"Aynı durumu dizel araçlarda da partikül filtresinde yaşıyoruz. İşlem yine aynı: Filtrenin içini boşaltıp tamir ediyormuş gibi göstererek hem vatandaşı mağdur ediyorlar hem de