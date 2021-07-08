Türkiye Son dakika: Arama yapılan kamyonetten 17 kaçak göçmen çıktı

Son dakika: Arama yapılan kamyonetten 17 kaçak göçmen çıktı

Türkiye

Son dakika: Arama yapılan kamyonetten 17 kaçak göçmen çıktı

Şanlıurfa'nın Akçakale Gümrük Kapısı'nda plakasız kamyonet kontrolsüz geçmek isterken görevliler tarafından durduruldu. İçinden 17 Suriyeli göçmen çıktı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 17:39 Son Güncelleme:
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Akçakale Gümrük Kapısı'nda plakasız kamyonet, kontrolsüz geçmek isterken görevliler tarafından durduruldu. Sürücü indirilirken, kontrol edilen araçta, 4'ü çocuk 17 Suriyeli bulundu. Suriye’nin Tel Abyad kentinden yola çıkıp kaçak olarak sınırı geçmeye çalışan kişilerle ilgili işlem başlatıldı. Suriye uyruklu olduğu belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.


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