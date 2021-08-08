Türkiye Son dakika: Aranan 1350 kişi yakalandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika: Aranan 1350 kişi yakalandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Türkiye

Son dakika: Aranan 1350 kişi yakalandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika haberine göre, 'Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 1172'si hükümlü, 178'i yakalama emri ile toplam 1350 kişinin yakalandı. İçişleri Bakanlığı, uygulamayı dün ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

08 Ağustos 2021, Pazar 13:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar Uygulaması'nda 1172'si hükümlü, 178'i yakalama emri ile aranan toplam 1350 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca dün ülke genelinde eş zamanlı olarak umuma açık yerlerde, müzekkere adresleri ve bulunabilecekleri değerlendirilen diğer adreslerde 'Aranan Şahıslar Uygulaması' gerçekleştirildi.

8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personelin görev aldığı uygulamada, 2 bin 603 adreste arama yapıldı. 1172'si hükümlü 178'i yakalama emri ile aranan toplam 1350 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında 'adam öldürme' suçundan 13, 'hırsızlık' suçundan 155, 'yaralama' suçundan 148, 'cinsel' suçlardan 15, 'yağma' suçundan 23, 'dolandırıcılık' suçundan 33, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 48, 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak' suçundan 3 ve 'kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet' suçundan 14 kişi yer aldı. Ayrıca 5’i çocuk olmak üzere 19 kişi bulundu. Yapılan uygulamalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Kocaeli'nde otobüste Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen çıktı