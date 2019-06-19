Son dakika! Arda Turan ile Berkay 'ın davası başladı

41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berkay katıldı. Arda Turan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinleniyor.

NELER OLMUŞTU?

10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti.

Arda'nın Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık ettiği iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, futbolcu şarkıcının burnunu kırmıştı.

Kavga sonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmişti.

Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte Arda Turan'a tepkiler artarken Berkay geri adım atmamış ve yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Mahkeme; futbolcunun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla, Berkay Şahin'in ise 2 yıla kadar hapsini istemişti.

İlk duruşma 30 Ocak 2019'da gerçekleşmişti. Mahkeme heyeti, davayı 19 Haziran'da görülmesini uygun görmüştü.



