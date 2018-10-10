Arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği Emirgan'daki Gizli Kalsın'da şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada'nın kulağına eğilerek "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın." dediği iddia edilen Arda Turan, Instastory'den şu açıklamayı yaptı:

"Bugün gazetelerde çıkan haberle ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim. İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir 'namus' konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır. Doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun."

İŞTE ARDA TURAN'IN O AÇIKLAMASI:

NELER OLMUŞTU?

Berkay eşiyle birlikte Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekana gidiyor. O sırada arkadaşlarıyla mekanda eğlenen Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in koluna dokunarak "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın" diyor. Bunu duyan Berkay da Arda Turan'ın yanına giderek, "Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşacağız" diyor. Daha sonra Berkay eşine dönerek "Hadi eve göndereyim seni" diyor. İşte tam o sırada Arda Turan, Berkay'a yumruk atıyor. Kanlar içinde kalan Berkay hemen hastaneye götürülüyor.

Olaylar bununla da bitmiyor!

'ÖLDÜR BENİ'

Daha sonra Arda Turan eline bir silah alarak hastaneye geliyor ve Berkay'a ''Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim" diyor.

'EŞİMİ TANIMAMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Berkay yaptığı açıklamada ''Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda'nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var '' dedi.

ASLIHAN DOĞAN HAMİLE

Bu arada Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan 8.5 aylık hamile. Karnı burnunda olan Doğan'ın bu yaşananlar sonrasında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu oldu.

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