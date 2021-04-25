Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Arnavutköy’de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler depodan çıkartılarak cenaze araçları ve ambulanslara kondu.

Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.







