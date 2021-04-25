Son dakika: Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın! 4 cansız bedene ulaşıldı
Son dakika haberine göre, Arnavutköy'de hırdavat deposunda çıkan yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla içeride kalan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu.
25 Nisan 2021, Pazar 13:01 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Arnavutköy’de hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler depodan çıkartılarak cenaze araçları ve ambulanslara kondu.
Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.