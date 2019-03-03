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Son dakika! Arnavutköy'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralı

İstanbul Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

03 Mart 2019, Pazar 17:06 Son Güncelleme:
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Son dakika! Arnavutköy'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü.

Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

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