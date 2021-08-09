Türkiye Son dakika... Artvin’de heyelan! Ulaşım durdu

Son dakika... Artvin’de heyelan! Ulaşım durdu

Türkiye

Son dakika... Artvin’de heyelan! Ulaşım durdu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi, Yeniköy ve Karaya tünellerinin girişleri toprakla kapandı. Artvin, Erzurum, Yusufeli’ne ulaşım sağlandığı bölgede araç kuyrukları oluştu.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 18:16 Son Güncelleme:
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Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Bazı bölgeler su altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle Yeniköy ve Karaya tünellerinin bulunduğu bölgedeki bazı alanlarda heyelanlar meydana geldi.

Tünellerin giriş kısımlar toprakla kapandı. Artvin, Erzurum ve Yusufeli’ne de ulaşımın sağlandığı tünel trafiğe kapanınca bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Tünellerin tekrar trafiğe açılması için ekiplerin iş makineleri desteğiyle çalışmaları sürüyor. Bölgedeki bazı kara yolları üzerindeki noktalarda da su birikintisi oluştu.

Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin)(DHA)


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