Türkiye Son dakika: Artvin'de yangın! 7 ev alevlere teslim oldu

Son dakika: Artvin'de yangın! 7 ev alevlere teslim oldu

Türkiye

Son dakika: Artvin'de yangın! 7 ev alevlere teslim oldu

Son dakika haberine göre; Artvin Yusufeli'nde çıkan yangının izleri yeni yeni silinirken bir korkutan haber de Ortaköy'e bağlı Soylu mahallesinden geldi. Çıkan yangında 7 ev yanarken, 8 ahır ve 3 samanlık da küle döndü. Görgü tanıkları yangının elektrik kontağından çıktığını aktarırken, İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma işlemlerine başladı. Valilikten yapılan açıklamada ise can kaybı ve yaralının olmadığı bilgisi aktarılırdı.

02 Nisan 2021, Cuma 01:16 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Ortaköy'e bağlı Soylu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı.

Köyde yaşayanların durumu fark ederek itfaiyeye bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen ekiplerce yangını söndürme çalışması başlatıldı.


7 EV, 3 SAMANLIK VE 8 AHIR KÜLE DÖNDÜ

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında, 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

’YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI’

Evi yanan Bircan Sağlam, yangının elektrik kontağından çıktığını öne sürdü. Sağlam, "Elektrik kontağından yangın çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını gördük. Alevler sonra bir anda büyüdü her yeri sardı''. dedi.

VALİLİK: CAN KAYBI BULUNMUYOR

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan ilk belirlemelere 3 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir" denildi.

DHA-AA

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