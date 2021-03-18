Ekonomi Son dakika: Artvin'deki yangınla ilgili Bakan Kurum'dan açıklama: 6 ay içinde...

Son dakika: Artvin'deki yangınla ilgili Bakan Kurum'dan açıklama: 6 ay içinde...

Ekonomi

Son dakika: Artvin'deki yangınla ilgili Bakan Kurum'dan açıklama: 6 ay içinde...

Son dakika haberine göre, Artvin'deki yangınla ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Artvin'de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız.' dedi.

18 Mart 2021, Perşembe 11:28 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Artvin'de yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız." dedi.


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