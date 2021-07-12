Türkiye Son dakika: Asansörde iğrenç taciz! Cinsel organını çıkarıp...

Son dakika: Asansörde iğrenç taciz! Cinsel organını çıkarıp...

Türkiye

Son dakika: Asansörde iğrenç taciz! Cinsel organını çıkarıp...

Son dakika haberi...Osmaniye'de takip ettiği kadının peşinden apartmana giren 22 yaşındaki sapığın asansörde cinsel organını çıkarıp tacizde bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 12:11 Son Güncelleme:
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Osmaniye'de bisikletli bir kişi, evine giden kadını takip etmeye başladı. Kadınla birlikte apartmana giren Y.E.K. (22) isimli şahıs asansörde cinsel organını çıkardı. Taciz anları, güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, 4 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Bisikletli bir kişi, evine yaya olarak giden kadını takip etmeye başladı. Binanın önüne bisikletini park eden bu kişi, evinin bulunduğu apartmana giren kadından kapıyı tutmasını istedi. Birlikte apartmana giren genç, kadının arkasından yürümeye başladı. Bu sırada şüpheli, bir ara cinsel organını çıkardı.

Şüpheliyle birlikte asansöre binen kadın, evinin bulunduğu katta indi. Kadın asansörden inince şüpheli, yine cinsel organını çıkardı. Durumu fark eden kadın, şüpheliye tepki gösterdikten sonra polise haber verdi. Şüpheli, apartmandan çıkıp bisikletiyle uzaklaştı.

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