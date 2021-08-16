Türkiye Son dakika: Asansörde kızına dehşeti yaşatan babayla ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Asansörde kızına dehşeti yaşatan babayla ilgili flaş gelişme!

Türkiye

Son dakika: Asansörde kızına dehşeti yaşatan babayla ilgili flaş gelişme!

İstanbul Esenyurt'ta 12 yaşındaki kızına attığı tokatla asansörün camını kıran Suriye uyruklu baba M.A. ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 12:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, önceki gün bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokatla kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A.'yı (45) dün gözaltına aldı.

Kızına şiddet uygulayan baba dün gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, tokatın şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor. Olayla ile ilgili M.A' kişi hakkında “Kasten Yaralama" suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki kızın akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
ÖTV düzenlemesi yerlileri sevindirdi
Hakan Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Polonyalı pilottan Muğla'daki orman yangını hakkında önemli sözler! 'Böylesini görmedim'