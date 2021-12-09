Ekonomi Son dakika: Asgari ücret açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

Son dakika: Asgari ücret açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

Ekonomi

Son dakika: Asgari ücret açıklaması! Bakan Nebati duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika asgari ücret açıklaması. Bakan Nebati Meclis'te yaptığı açıklamada "Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz..'' dedi.

09 Aralık 2021, Perşembe 19:52 Son Güncelleme:
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Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Bu yılın sonunda cari açığın milli gereli oranının yüzde 2,6’nın altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız.

Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Nasıl ki, enflasyonun 19 yıl boyunca toplam ve her yıl itibarıyla üzerinde asgari ücret verdiysek, bugün de işçimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMESİ

2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25'e düşürüyoruz.

Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız.

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