Son dakika! Asgari ücret görüşmeleri başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde işçi, işveren ve hükümet taraflarınca görüşülmeye başlandı. Toplantıda TÜİK verileri açıklanacak.

ERGÜN ATALAY'DAN AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Biz 8 milyonu ilgilendiren bir rakamı belirlemek üzere çalışıyoruz. Makul, kabul edilebilir bir rakam olursa asgari ücretli ve biz mutlu oluruz, altına imza atarız. Ortak bir karara imza atalım istiyoruz" dedi.



