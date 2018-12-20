Son dakika! Asgari ücret görüşmeleri başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde işçi, işveren ve hükümet taraflarınca görüşülmeye başlandı

20 Aralık 2018, Perşembe 13:59 Son Güncelleme:
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Son dakika! Asgari ücret görüşmeleri başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde işçi, işveren ve hükümet taraflarınca görüşülmeye başlandı. Toplantıda TÜİK verileri açıklanacak.

ERGÜN ATALAY'DAN AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Biz 8 milyonu ilgilendiren bir rakamı belirlemek üzere çalışıyoruz. Makul, kabul edilebilir bir rakam olursa asgari ücretli ve biz mutlu oluruz, altına imza atarız. Ortak bir karara imza atalım istiyoruz" dedi.


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