Ekonomi Son dakika: Asgari ücretle ilgili flaş açıklama! Bakan duyurdu

Son dakika: Asgari ücretle ilgili flaş açıklama! Bakan duyurdu

Ekonomi

Son dakika: Asgari ücretle ilgili flaş açıklama! Bakan duyurdu

Asgari ücret açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 asgari ücretini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücretle ilgili flaş açıklama geldi. Bakan Nebati, 'Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4.250 lira net olarak uygulanacaktır. ' dedi. Nebati asgari ücret açıklamasında, 'Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle ilgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır.' diye konuştu.

16 Aralık 2021, Perşembe 16:11 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4.250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle ilgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır." dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Komisyon asgari ücretin 4 bin lira üzerinde olması yönünde görüş bildirmiştir. 2022 yılında asgari ücret 4 bin 250 lira oldu.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretten alınan verginin kaldırıldığını duyurdu.

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