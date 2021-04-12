Son dakika: Aşı çalışmalarının etki oranları açıklandı

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplam vaka içindeki oranı 1 Ocak itibarıyla yüzde 17.7'ydi, şimdi ise yüzde 8.2. Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şu ana kadar 65 yaş üstü aşılama oranı 76.4.

Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta yüzde 5.3'tü, şu an 1.3'e kadar düştü. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu. Sağlık çalışanlarında aşılama oranı yüzde 86.

Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü.

Yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yok ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edici. Sağlık çalışanları ise yüzde 1.1'den şu an yüzde 0.25'e kadar inmiş durumda.

Entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanı oranı ortalama 42 gün sonra etkisinin olduğunu görüyoruz. O yüzden Ocak ayından itibaren entübe olan vakaların azaldığını görüyoruz. 65 yaş üstü oranı yüzde 71'den yüzde 54,4'e indi, sağlık çalışanlarında ise bu oran yüzde 1.1 iken şuan yüzde 0.15'e indiğini görüyoruz.

Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına özellikle daha erken yapıldığı için, hem hastaneye yatış oranı hem de yoğun bakım ve entübe hastalarının azaldığına yönelik faydalar sağlandığını gördük. O yüzden hak tanınmış olan kişilerin aşı yaptırma konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyorum.



