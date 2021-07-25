Türkiye'de 18 yaş üzeri aşı hakkında sahip olup bir doz aşısını olmayan kişi sayısı 22 milyondan fazla. İkinci doz zamanı geldiği halde aşısını yaptırmayan ise beş milyon kişi bulunuyor. Uzmanlar, "Aşısızlar hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığından ve hayatından sorumlu lütfen aşı olun" çağrısı yaptı. Öte yandan çift doz aşının teşviki için de farklı öneriler ortaya atılmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Türkiye’nin nüfusu 2020 yılı verilerine göre 83 milyon 614 bin 362 kişi. 17 yaş altındaki nüfus 21 milyon 543 bin 940, 17 yaşındakiler ise 1 milyon 206 bin 717. 17 yaşındaki gençlerin 703 bininin yılın ilk 7 ayında 18 yaşına girdiği varsayımıyla, şu an itibariyle 18 yaş altı nüfus 22 milyon 247 bin 858 olarak hesaplanıyor.

AŞISIZLAR NEDENİYLE VAKALAR YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, 18 yaş üstü nüfusta olup henüz hiç aşı olmayanların sayısının 23 milyona yakın olduğunu söyledi. Aşısızların bu yüksek oranı, vakaların yeniden artışa geçmesinde de etken olarak görülüyor. Bu nedenle uzmanlar, vatandaşı aşıya çağırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.

'ÇİFT DOZ AŞIYA BEDAVA BİLET’ ÖNERİSİ

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre; aşılama hızının tüm dünyada henüz aynı olmadığını söyleyen Prof. Dr. İsmail Balık, "Doğu’da aşılama çok düşükken, Batı’da bu oran daha yüksek. Aşılama hızı her yerde aynı olmadıkça salgının hızı düşse bile hastalığın görülmesi kalıcı hale gelir. Hala aşısını yaptırmayanların salgının devam etmesi ve ölümlerden kendilerini de sorumlu hissetmeleri gerekiyor" dedi.

Vatandaşları aşıya yönlendirmek için 'bedava bilet önerisinde bulunan Balık, "Çift doz aşılı olanlara, konserlerde, maçlarda ücretsiz bilet verilsin. Örneğin kura ile koltukların yüzde 20’si verilebilir.

Telefon şirketleri ücretsiz bir miktar kontör verebilir. Belediyeler yaz konserlerine başladılar, sadece çift doz aşılı olanları alabilirler. Bu tip ödüllendirmeler ülkemizde kararsız gençleri aşıya yöneltmede işe yarayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖLÜM BULGULARI AŞISIZLAR ARASINDAN ÇIKIYOR"

Yasaklamaların olmamasının tek yolunun aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Özlü ise "Şu anda ABD’de Colorado eyaletindeyim. Buranın nüfusu 6 milyona yakın.

Nüfusun yüzde 54 kadarı çift doz aşısını olmuş durumda. İnsanlar pandemiyi neredeyse arkalarında bırakmış gibi görünüyor. Sadece toplu taşımada maske takmak zorunlu. Onun dışında diğer tedbirler uygulanmıyor" diye konuştu.

Colorado'da delta varyantına rağmen vaka sayılarının düşük olduğunu da belirten Özlü, "Günlük vaka sayıları 300 civarında ama hiç ölüm yok. Hasta olanlar ve ölüm bulguları sadece aşızızlar arasından çıkıyor. Aşının nasıl işe yaradığını burada görebiliyorsunuz" dedi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,44, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,19 olarak gerçekleşti. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin." ifadesini kullandı.







