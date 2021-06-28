Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı sonrası alerjik olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ceyhan'ın açıklamaları şu şekilde;

1- Alerji çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülür.

2- Alerji riski açısından aşılar arasında anlamlı bir fark yoktur. Değerli hekim arkadaşlar, alerjim var diyene Sinovac'ın aşısını önermeyiniz.

3- 40 yıldır aşıyla uğraşırım, ülkemizde her yıl yaklaşık 40 milyon doz aşı yapılır. Sadece birkaç ciddi vaka gördüm, onlar da iyileşti.

4- Sorulan gıda, antibiyotik, ateş düşürücü gibi ilaç ve maddelerin hiç ama hiçbiri aşılarda bulunmadığından, bunlara alerjim var diyenler aşı olabilirler.







