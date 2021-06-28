Son dakika: Aşı sonrası alerjik olaylarla ilgili açıklama! Mehmet Ceyhan anlattı
Son dakika haberi...Aşı sonrası alerjik olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Twitter hesabından paylaşım yaptı.
28 Haziran 2021, Pazartesi 15:07 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı sonrası alerjik olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ceyhan'ın açıklamaları şu şekilde;
1- Alerji çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülür.
2- Alerji riski açısından aşılar arasında anlamlı bir fark yoktur. Değerli hekim arkadaşlar, alerjim var diyene Sinovac'ın aşısını önermeyiniz.
3- 40 yıldır aşıyla uğraşırım, ülkemizde her yıl yaklaşık 40 milyon doz aşı yapılır. Sadece birkaç ciddi vaka gördüm, onlar da iyileşti.
4- Sorulan gıda, antibiyotik, ateş düşürücü gibi ilaç ve maddelerin hiç ama hiçbiri aşılarda bulunmadığından, bunlara alerjim var diyenler aşı olabilirler.
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