Türkiye Son dakika... Aşılamada sevindiren haber! Turuncu ilimiz kalmadı

Son dakika... Aşılamada sevindiren haber! Turuncu ilimiz kalmadı

Türkiye

Son dakika... Aşılamada sevindiren haber! Turuncu ilimiz kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçti" dedi.

15 Eylül 2021, Çarşamba 22:01 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının Gümüşhane'de de yüzde 65'in üstüne çıkmasıyla Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda turuncu il kalmadığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda son turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak sarıya geçti. Şimdi sıra, maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Haritada birinci doz aşı oranı yüzde 55'in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75'in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.

AA

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