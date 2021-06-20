Türkiye Son dakika: Aşılamada son durum! Bakanlık paylaştı

Son dakika: Aşılamada son durum! Bakanlık paylaştı

Türkiye

Son dakika: Aşılamada son durum! Bakanlık paylaştı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19’la mücadele kapsamında, 7 milyon 773 bin 105’i son bir haftada olmak üzere ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 41 milyon 485 bin 262’ye ulaştı.

20 Haziran 2021, Pazar 19:53 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 19.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 95 bin 368, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 389 bin 894 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 485 bin 262 olarak gerçekleşti.

Kovid-19’la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı. İstanbul’da 5 milyon 216 bin 30’u birinci doz, 2 milyon 355 bin 422’si ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 571 bin 452 doz aşı yapıldı.

Ankara’da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 277 bin 546, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 200 bin 896, toplam aşı miktarı 3 milyon 478 bin 442 olarak kayıtlara geçti. İzmir’de ise 1 milyon 830 bin 347’si birinci doz, 981 bin 307’si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 811 bin 654 doz oldu.

AA

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