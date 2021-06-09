Türkiye Son dakika: Aşılamada yaş sınırı yarından itibaren 45 yaşa düşüyor! Sağlık Bakanı Koca duyurdu
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  • Son dakika: Aşılamada yaş sınırı yarından itibaren 45 yaşa düşüyor! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Son dakika: Aşılamada yaş sınırı yarından itibaren 45 yaşa düşüyor! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Türkiye

Son dakika: Aşılamada yaş sınırı yarından itibaren 45 yaşa düşüyor! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Son dakika haberine göre, aşılamada yaş sınırı 45 yaşa düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşılamayı yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz.' dedi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 17:59 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamaya yarından itibaren 45 yaşa düşürüyoruz. Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı gelecek" açıklamasını yaptı.

Tedbirlerle ilgili de açıklama yapan Bakan Koca, "tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir" ifadelerini kullandı.


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