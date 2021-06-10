Son dakika... Aşılamada yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
Son dakika haberine göre, birçok meslek grubu daha aşılanacak. Sevindiren haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. İşte, aşı müjdesinin detayları..
10 Haziran 2021, Perşembe 20:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Berber ve kuaförler de Kovid-19 aşısı olabilecek
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Avukatlar da Kovid-19 aşısı olabilecek
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
AA
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1403033016784535557