Türkiye Son dakika... Aşılamada yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

Son dakika... Aşılamada yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

Türkiye

Son dakika... Aşılamada yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, birçok meslek grubu daha aşılanacak. Sevindiren haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. İşte, aşı müjdesinin detayları..

10 Haziran 2021, Perşembe 20:00 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Berber ve kuaförler de Kovid-19 aşısı olabilecek 

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Avukatlar da Kovid-19 aşısı olabilecek

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

AA


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