Türkiye Son dakika: Aşıları çaldı! Aile Sağlığı Merkezi'nde şok görüntüler

Son dakika: Aşıları çaldı! Aile Sağlığı Merkezi'nde şok görüntüler

Türkiye

Son dakika: Aşıları çaldı! Aile Sağlığı Merkezi'nde şok görüntüler

Son dakika haberine göre, Aşı hırsızı kameraya yakalandı. İzmit'te aile sağlığı merkezinden 6 adet koronavirüs aşısı çalan genç güvenlik kamerasına yakalandı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 15:22 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... İzmit'te bir genç, Aile Sağlığı Merkezi'nde görevlinin aşı odasından çıktığı sırada içeri girip, 6 koronavirüs aşısı çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.



Gündoğdu Mahallesi'nde önceki gün öğleden sonra Gündoğdu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir genç, görevli aşı odasından çıkınca içeri girdi. İddiaya göre, 6 koronavirüs aşısı çalan ismi açıklanmayan genç, merkezden ayrıldı. Aşıların eksik olduğunu fark eden sağlık çalışanları, hırsızlığı güvenlik kameralarından tespit ederek polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen genci yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Aile Sağlığı Merkezine gelip bir süre koridorda bekleyen şüphelinin, aşı odasına girdiği, yaklaşık 20 saniye sonra odadan çıktığı görüldü. Aşı odasından çıktığı sırada bir personel ile karşılaşan şüphelinin, daha sonra aile sağlığı merkezinden ayrıldığı görülüyor.


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