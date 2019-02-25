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Son dakika! Asker, sağlıkçı... Peş peşe FETÖ operasyonları

Haftanın ilk gününde peş peşe FETÖ operasyonları geldi. Aralarında asker ve sağlıkçıların da olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı var

25 Şubat 2019, Pazartesi 10:01 Son Güncelleme:
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Son dakika! Asker, sağlıkçı... Peş peşe FETÖ operasyonları

İşte Adana, Ankara merkezli son dakika operasyonları:

ADANA

Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 18 askerin yakalanması için operasyon düzenlendi.        

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.        

 Ekip, 12 ilde aralarında binbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbeli subayların da bulunduğu 15’i muvazzaf 18 askerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

4'Ü DOKTOR 9 SAĞLIK ÇALIŞANI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4’ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.

100 ASKER İÇİN GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasında, 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 67’si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı var...


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