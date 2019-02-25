Son dakika! Asker, sağlıkçı... Peş peşe FETÖ operasyonları
Haftanın ilk gününde peş peşe FETÖ operasyonları geldi. Aralarında asker ve sağlıkçıların da olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı var
İşte Adana, Ankara merkezli son dakika operasyonları:
ADANA
Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında 18 askerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekip, 12 ilde aralarında binbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbeli subayların da bulunduğu 15’i muvazzaf 18 askerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
4'Ü DOKTOR 9 SAĞLIK ÇALIŞANI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4’ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.
100 ASKER İÇİN GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasında, 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 67’si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı var...