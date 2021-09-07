Türkiye Son dakika! ASKİ'den su kesintisi açıklaması

Son dakika! ASKİ'den su kesintisi açıklaması

Türkiye

Son dakika! ASKİ'den su kesintisi açıklaması

ASKİ, Ankara Güvenpark'ta meydana gelen göçük nedeniyle 3 mahallede su kesintisi olacağını duyurdu. Su kesintisinden Çankaya ilçesinin Kızılay, Korkutreis ve Namık Kemal mahalleleri etkilenecek.

07 Eylül 2021, Salı 15:26 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Güvenpark'ta metro çalışması esnasında meydana gelen göçük nedeniyle 3 mahallede tedbir amaçlı su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kesintiden Çankaya ilçesinin Kızılay, Korkutreis ve Namık Kemal mahalleleri saat 23.55'e kadar etkilenecek.

Metro ve Ankaray seferleri ise rutin şekilde devam edecek.

AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay istasyonunda merdiven tünelinin kazısı sırasında Güvenpark'ta zemin boşalmasından kaynaklı yaklaşık 15 metre çaplı bir çukur oluşmuştu.


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