Türkiye Son dakika: Aslı hemşireden kahreden haber! Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu

Son dakika: Aslı hemşireden kahreden haber! Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu

Türkiye

Son dakika: Aslı hemşireden kahreden haber! Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu

Aydın’da 20 yıllık hemşire 40 yaşındaki Aslı Yakut Şahinoğlu kansere yenik düşü. Şahinoğlu'nun ölümü yakınları, meslektaşları, hastanedeki çalışma arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu

11 Temmuz 2021, Pazar 17:20 Son Güncelleme:
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Evli, 2 çocuk annesi hemşire Aslı Yakut Şahinoğlu, 4,5 yıldır kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü, Nazilli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Şahinoğlu'nun ölümü yakınları, meslektaşları, hastanedeki çalışma arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Aslı Yakut Şahinoğlu için bugün görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ferah Arslan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Şahin, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sermin Volaka, hastanede görev yapan doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık çalışanları ile Şahinoğlu'nun eşi İbrahim Şahinoğlu, çocukları Ela Şahinoğlu ve Eren Şahinoğlu ile yakınları katıldı. Hastane İmamı Hamdi Uysal'ın Kuran'ı Kerim okumasının ardından törene katılanlardan helallik istedi.

Şahinoğlu'nun cenazesi daha sonra Yıldıztepe Camii'ne götürülüp, burada öğlen kılınan cenaze namazının ardından Köşk İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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