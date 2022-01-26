Türkiye Son dakika: Ataşehir'de iş makinesi suya gömüldü! Kayıp operatör öldü

Son dakika: Ataşehir'de iş makinesi suya gömüldü! Kayıp operatör öldü

Türkiye

Son dakika: Ataşehir'de iş makinesi suya gömüldü! Kayıp operatör öldü

Ataşehir’de iş makinesi içerisi su ve buz dolu çukura düştü. Operatör suda kayboldu. İtfaiyenin su içinde arama çalışmalarında operatörün cansız bedeni bulundu.

26 Ocak 2022, Çarşamba 09:37 Son Güncelleme:
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İstanbul Ataşehir’de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.


Ataşehir'de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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