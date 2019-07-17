Son dakika: Atatürk Havalimanı işgal girişimi davasında karar

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Havalimanında, "Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız" diyen eski Albay Özdemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahir Ayabak’ın şehit edilmesine ilişkin 4 sözleşmeli erden 2'sine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine müebbet hapis cezası verildi.

Havalimanının işgal girişimi esnasında, "son merminize kadar halka sıkın" emri veren eski Başçavuş Aslan Özkan, şehit Mahir Ayabak'ı öldürmeye azmettirme suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

İşgalden sorumlu olan eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı Smart Kule’de polislere ateş ederek direnen eski Binbaşı Yenihayat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AA