Türkiye Son dakika... Atatürk Havalimanı'nda oksijen tüpü patladı!

Son dakika... Atatürk Havalimanı'nda oksijen tüpü patladı!

Türkiye

Son dakika... Atatürk Havalimanı'nda oksijen tüpü patladı!

Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Olayda kimsenin yaralanmadığı, hangar içindeki uçaklarda da hasar almadığı öğrenildi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 12:45 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Edinilen bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda bulunan THY'nın uçak bakım hangarında saat 11.00 sıralarında sırasında oksijen tüpü patladı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olayda kimsenin yaralanmadığı, hangar içindeki uçaklarda da hasar almadığı öğrenildi. 


THY'DEN AÇIKLAMA

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Üstün, "Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı. 


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