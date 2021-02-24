Türkiye Son dakika: Avcılar'da bir araç trafikte alev alev yandı! O anlar kamerada

Son dakika: Avcılar'da bir araç trafikte alev alev yandı! O anlar kamerada

Türkiye

Son dakika: Avcılar'da bir araç trafikte alev alev yandı! O anlar kamerada

İstanbul Avcılar'da bir araç trafikte alev alev yandı. Yanarak yolda kayan araç saniye saniye kameraya yansıdı.

24 Şubat 2021, Çarşamba 15:35 Son Güncelleme:
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Avcılar Haramidere'de sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçta dumanlar çıkmaya başladı. Aracın sürücüsü aracı yolun sağına çekti. Alevler tüm aracı sararken araç bir anda kaymaya başladı.



Alev topuna dönen ve yolda ilerleyen aracı gören sürücüler korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Alev topu şeklinde kayan aracı bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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