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Son dakika! Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş Brexit açıklaması

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetti

10 Aralık 2018, Pazartesi 11:19 Son Güncelleme:
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Son dakika! Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş Brexit açıklaması

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceği kararını aldı.

Merkezi Lüksemburg’da bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, İngiltere’nin Brexit sürecine ilişkin açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, İngiltere’nin AB’den ayrılma bildirimini tek taraflı olarak geri çekebileceğine hükmetti.

Kararda, "Mahkeme, bir üye devletin Avrupa Birliği’nden çekilme niyetini AB Konseyi'ne bildirdiğinde, söz konusu üye devletin tek taraflı olarak bu bildirimi iptal etmekte serbest olduğuna karar vermiştir" ifadesi kullanıldı.


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