Son dakika... Avustralya'da uçak düştü!
Son dakika haberlere göre, Avustralya'nın Perth şehrindeki City Beach'te bir uçak okyanusa düştü.
13 Kasım 2021, Cumartesi 11:21 Son Güncelleme:
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Avustralya'nın dördüncü büyük kenti Perth şehrindeki City Beach'te bir uçak okyanusa düştü.
Küçük bir uçağın suya düştüğü ihbarı üzerine polis olay yerine geldi.
Olay yerel saatle 15:30'da meydana gelirken çıkarken, acil servis ekipleri sevk edildi.
Kazaya, 31 derece sıcaklığın tadını çıkaran birçok sahil sakininin de tanık olduğuna inanılıyor.
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