Dünya Son dakika... Avustralya'da uçak düştü!

Son dakika... Avustralya'da uçak düştü!

Dünya

Son dakika... Avustralya'da uçak düştü!

Son dakika haberlere göre, Avustralya'nın Perth şehrindeki City Beach'te bir uçak okyanusa düştü.

13 Kasım 2021, Cumartesi 11:21 Son Güncelleme:
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Avustralya'nın dördüncü büyük kenti Perth şehrindeki City Beach'te bir uçak okyanusa düştü.

Küçük bir uçağın suya düştüğü ihbarı üzerine polis olay yerine geldi.

Olay yerel saatle 15:30'da meydana gelirken çıkarken, acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazaya, 31 derece sıcaklığın tadını çıkaran birçok sahil sakininin de tanık olduğuna inanılıyor.

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