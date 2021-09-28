Türkiye Son dakika: Aydın'da yangın! 2 okul boşaltıldı

Son dakika: Aydın'da yangın! 2 okul boşaltıldı

Türkiye

Son dakika: Aydın'da yangın! 2 okul boşaltıldı

Aydın'ın Söke'de yangın çıktı. Bölgedeki bir anaokulu ile anadolu lisesine ait binalar boşaltıldı. Ekipler olay yerinde.

28 Eylül 2021, Salı 17:04 Son Güncelleme:
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Aydın Söke-Kuşadası yolu Granta mevkisindeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. 

İhbar üzerine yerleşim yerlerine yakın olan bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi ve 1 helikopterle yangına müdahale ediyor. 

Bölgedeki bir anaokulu ile anadolu lisesine ait binalar boşaltıldı. 

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yangın bölgesine giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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