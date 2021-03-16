Son dakika! Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş halde cesediyle karşılaştı.

Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. soruşturma sürdürülüyor.

DHA



