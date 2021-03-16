Türkiye Son dakika! Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Son dakika! Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Türkiye

Son dakika! Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Son dakika haberine göre, Antalya'da bir ailenin 4 üyesi evde silahla vurulmuş hale ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

16 Mart 2021, Salı 00:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş halde cesediyle karşılaştı.

Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. soruşturma sürdürülüyor.

DHA

İlgili Haberler
TIR faciasında 4 kişi hayatını kaybetmişti! Şoförün ifadesi ortaya çıktıVaka sayısında artış sonrası kentte acil durum ilan edildi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hibrit araçlara yoğun ilgi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Murat Çelik
Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Kars'ta okullar tatil edildi