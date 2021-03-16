Son dakika! Aynı aileden 4 kişi ölü bulundu
Son dakika haberine göre, Antalya'da bir ailenin 4 üyesi evde silahla vurulmuş hale ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.
16 Mart 2021, Salı 00:32 Son Güncelleme:
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Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş halde cesediyle karşılaştı.
Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. soruşturma sürdürülüyor.
DHA
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