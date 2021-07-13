Son dakika: Kaza, 10 Temmuz'da sabaha karşı Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Canpolat'a, Ercan Karadağ yönetimindeki 03 RK 355 plakalı cip çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Canpolat yola savruldu, sürücü Karadağ ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, yardıma koşup, Canpolat'ı kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Canpolat, yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından cipin plakası tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için polis bölgede çalışma başlattı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Büro Amirliği ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile şüphelinin Bayraklı'da olduğunu belirlemesiyle, bu bölgede yoğunlaşan ekipler, cip sürücüsü Karadağ'ı evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Karadağ'ın alkollü araç kullanmaktan 4 ay önce ehliyetine el konulduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYSEL CANPOLAT'A ÇARPTI, KAÇTI

Bu arada, kazanın, cip sürücüsü Ercan Karadağ'ın seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Karadağ'ın canlı yayın görüntülerinde, seyir halindeyken Aysel Canpolat'a çarptığı ve durmadan yoluna devam etmesi de yer aldı.



