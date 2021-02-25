Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Açıklama sonrası Başbakan Paşinyan "Ülkede bir darbe girişimi yaşanıyor" dedi. Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yeni açıklamada sözlerinin arkasında dururken Paşinyan meydanlara çıkarak orduya seslendi ve askerlere 'işlerini yapmalarını ve Ermenistan'ın sınırlarını savunmalarını' söyledi.

Ermenistan'daki krize ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ise ilk açıklama geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan aktarılan açıklamaya göre Aliyev, "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar kötü ve acınası durumda olmamıştı. Bu durumdan Ermenistan'daki yöneticiler sorumludur" dedi.







