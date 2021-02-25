Dünya Son dakika: Azerbaycan Cuhmurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan için ilk açıklama

Son dakika: Azerbaycan Cuhmurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan için ilk açıklama

Dünya

Son dakika: Azerbaycan Cuhmurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan için ilk açıklama

Azerbaycan karşısında yenilgi alan Ermenistan'da ordu, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi. Ermenistan'daki kriz tırmanırken Azerbaycan Cuhmurbaşkanı Aliyev'den ilk açıklama geldi. Aliyev 'Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı' dedi.

25 Şubat 2021, Perşembe 16:31 Son Güncelleme:
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Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Açıklama sonrası Başbakan Paşinyan "Ülkede bir darbe girişimi yaşanıyor" dedi. Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yeni açıklamada sözlerinin arkasında dururken Paşinyan meydanlara çıkarak orduya seslendi ve askerlere 'işlerini yapmalarını ve Ermenistan'ın sınırlarını savunmalarını' söyledi.

Ermenistan'daki krize ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ise ilk açıklama geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan aktarılan açıklamaya göre Aliyev, "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar kötü ve acınası durumda olmamıştı. Bu durumdan Ermenistan'daki yöneticiler sorumludur" dedi.

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