Reuters haber ajansı, Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan ordusunun Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını istediğini duyurdu. Paşinyan ise, bir askeri darbe teşebbüsünün olduğunu söyledi.

Azerbaycan karşısında 44 günde diz çöken ve Dağlık Karabağ'da işgal altında tuttuğu toprakları kaybeden Ermenistan'da, sular durulmuyor.

Rus Interfax ajansı, Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istediğini duyurdu. Paşinyan, yaptığı ilk açıklamada bir askeri darbe teşebbüsünün olduğunu savundu.

Perşembe sabahı yayınlanan resmi açıklamayı Reuters haber ajansı dünyaya 'son dakika' koduyla geçti.

9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti.

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