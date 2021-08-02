Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde flaş gelişme

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, Haytaoğlu'na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına "Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

İLK İFADESİNDE 'BİLGİM YOK' DEDİ

Baba Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya emniyetinin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ

Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup, öldürdüğünü, 5 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

KAFATASI BULUNAMADI

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ

Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.

CESET PARÇALARININ YERİNİ GÖSTERDİ

Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, parçalara ayırdığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, bugün ekip aracıyla, genç kızın cesedinin parçalarını bıraktığı Kepez ilçesindeki ormanlık alana götürüldü. Burada Ayhan'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, cesedin kayıp parçalarını bulmak için arama yapıldı. Ayhan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Ayhan emniyet müdürlüğüne getirildiğinde, muhabirin "Neden öldürdünüz" sorusuna yanıt vermedi. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Ayhan, ardından sorgusunun devamı için emniyet binasına çıkartıldı.

Polisin, cesedin parçalarını arama çalışması sürüyor. Öldürülen genç kızın başı ile sol kalça kemiğinin halen arandığı kaydedildi.

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

Antalya'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu için eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi'nden taziye mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun menfur bir cinayet ile aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Henüz hayatının baharında olan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun bir cani tarafından vahşice katledilişi üniversitemizi derin bir üzüntüye boğmuştur. İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkına yönelik gaspın ötesinde kadına yönelik şiddet ve cinayetin can yakıcı kayıplarından biri olan bu cinayeti Akdeniz Üniversitesi olarak şiddetle kınıyor, hunharca hislerle işlenen bu cinayetin failinin, adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak hiçbir canlıya karşı bu tür şiddet ve cinayetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, vefatıyla Akdeniz Üniversitesi ailesini yasa boğan öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz."

KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Diğer yandan, Mustafa Murat Ayhan'a koronavirüs testi yapıldığı, sonucunun beklendiği açıklandı. İnşaat mühendisi Ayhan'ın, aynı zamanda emlak ofisi sahibi olduğu kaydedildi. Ayhan'ın, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, 15 ve 16 Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi olarak görev aldığı belirtildi.

OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNDE YAS

Antalya'da boğularak öldürülüp, cesedi 5 parçaya ayrılan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evi acı haberle yasa boğuldu. Genç kızın vahşice öldürüldüğünü duyan yakınları, baba Mustafa Haytaoğlu'nun 3 dönemdir muhtarlığını yaptığı Derviş Paşa Mahallesi'ndeki evine akın etti. 2'si erkek 4 çocuk babası olan muhtar Mustafa ile anne Nezide Haytaoğlu'nun Antalya'da olduğunu belirten yakınları, genç kızın cenazenin Kadirli’de toprağa verileceğini söyledi.

KADINLARIN SESİ OLMAK İSTERKEN KADIN CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ

Antalya’da öldürülen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul eden halası Mine Haytaoğlu, Azra'nın kadına şiddetle mücadele ettiğini söyledi. Azra'nın gazetecilik bölümünü kadınların sesi olmak için seçtiğini belirten Haytaoğlu, şunları söyledi:

"Azra, daha körpecik gonca güldü. Kadına şiddetle mücadele ediyordu. Kadınların haklarını korumak için gazetecilik bölümünü seçti. Babası öğretmen olmasını istiyordu. Ancak o kadınların sesi olmak için dili, yüreği olmak için bu bölümü seçti. Ciğerimizi yakanların ciğeri yansın. Allah onlara kahretsin. En ağır cezayı versinler."

ODADAN AZLİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayet şüphelisi Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline yönelik hukuki süreç başlattı. Odadan yapılan yazılı açıklamada, "Antalya'da 5 gündür haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu vahim katliamın sanığının Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi olduğu kamuoyuna yansımıştır. Cinsel saldırı ve cinayetle sonuçlanan olayda zanlı Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azledilmesine yönelik hukuki süreç başlatılmıştır. Kadın cinayetleri maalesef ülkemizin acı bir gerçeğidir. Son dönemde hangi mesleğe sahip olduğu, hangi şehirde yaşadığı, eğitim düzeyinin ne olduğundan bağımsız, erkekler tarafından birçok kadın yurttaşımızın katledilmesi toplumun her kesiminde olduğu gibi bizleri de derinden yaralamaktadır. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun hayatını kaybetmesinden dolayı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm ülkemize baş sağlığı diliyor, bu vahim olayın failinin en ağır cezayı alması gerektiğini düşündüğümüzü bütün kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

BAKAN YANIK: DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’na Allah’tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, 30 Temmuz'da müştekinin kardeşi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde kolluk birimlerince aynı gün detaylı inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, maktulün en son şüpheli Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğüne dair görüntülerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Mustafa Murat Ayhan'ın maktulü öldürdüğü iddiasıyla 1 Ağustos'ta gözaltına alındığı, maktule ait olduğu değerlendirilen cesedin aynı gün bulunduğu, otopsi ve kimlik tespiti işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

AZRA'NIN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırıp ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

DHA



