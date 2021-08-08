Son dakika haberi: Antalya'da kayıp olarak aranan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre, katil zanlısının Twitter mesajı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Türkiye, Azra Gülendam Haytaoğlu'na ağladı. Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiği belirlenen genç kızın ölümü büyük yankı uyandırdı. Katil zanlısı tutuklanırken, Haytaoğlu'nun yakınları ve diğer vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Katil zanlısının başka bir kadına attığı Twitter mesajı ortaya çıktı...

Antalya'da 28 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), ormanlık alanda 5 ayrı parçaya gömülü cesedi bulundu.

MUSTAFA MURAT AYHAN İSİMLİ KATİL İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇIKTI

Azra'nın katil zanlısı İnşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) gözaltına alındı. Polisi bile şoke eden olay şöyle ortaya çıktı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Lara'daki ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanından kayboldu.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU KAYIPTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü inşaat mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü ortaya çıktı.

KATİL MUSTAFA MURAT AYHAN'IN İLK İFADELERİ

Cinayet masası ekipleri, kentte saygın bir iş adamı olarak bilinen Ayhan'ı çarpraz sorguya aldı. Ayhan ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık.

Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis, bunun üzerine katil zanlısı Ayhan'ı serbest bıraktı

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT ETTİ

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde; Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden defalarca aynı valizle çıkıp gittiğini belirledi. Ardından Ayhan, yeniden gözaltına alındı.

MUSTAFA MURAT AYHAN HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ: BOĞARAK ÖLDÜRDÜM

Mustafa Murat Ayhan, tekrardan çapraz sorguya alındı. Ayhan, burada cinayeti işlediğini itiraf etti. Azra'nın 28 Temmuz tarihinde kendisini aradığını belirten Ayhan, "Beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik.

Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesinde ormanlık alanda gömdüm" dedi.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU'NUN CESEDİNİN YERİNİ GÖSTERDİ

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi.

Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GENÇ KADININ VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ

Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kızlarının korkunç bir cinayete kurban gittiğini öğrenen Haytaoğlu Ailesi sinir krizi geçirdi.

Abla Ezgi Haytaoğlu'nun "Benim kardeşim ölemez. Ona kim nasıl kıydı" çığlıkları yürekleri dağladı.

KASAP BICAĞI İLE KESMİŞ

Ayrıca katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde kasap bıçağı ile kestiği ortaya çıktı. Ayrıca genç kızın cesedinin parçalarını Kepez'deki ormanlık alanda bulunmaması için 5 ayrı noktaya gömdüğü anlaşıldı.

TUTUKLANDI

Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırıp ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun hunhurca öldürülmesi tepki çekti.

Ailesi ve yakınları katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.

TWİTTER MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Azra'yı öldürüp parçalara ayıran katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın daha önce başka bir kadına gönderdiği Twitter mesajı ifşa edildi. Eski kız arkadaşından bahseden Ayhan'a tepki yağdı.







































